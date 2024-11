.com - Baffi: i consigli per tenere in ordine i baffi in occasione di Movember

Ogni anno, con l’arrivo di novembre, si rinnova l’appuntamento con, l’iniziativa globale nata per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi legati alla salute maschile, in particolare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore alla prostata.Simbolo di questo importante progetto sono i— il nome stesso dell’evento è una fusione tra i termini inglesi “moustache” () e “November” —, che gli uomini che aderiscono all’iniziativa decidono di non tagliare per tutto il mese di novembre al grido di “Cambiamo la faccia della salute degli uomini” (Change the face of men’s health), motto dell’iniziativa.Per tutti i neofiti die per tutti i veterani che hanno fatto dei mustacchi un elemento distintivo del proprio stile, Barberino’s, condivide una guida interamente dedicata ai: un piccolo vademecum con tutti iper prendersene cura, per mantenerli ine scegliere il look più adatto al proprio stile e alla propria forma del viso.