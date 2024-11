Panorama.it - Al via "This is me" di Silvia Toffanin: le anticipazioni della prima puntata

Mercoledì 20 novembre, inserata su Canale 5, debutta l'atteso evento televisivo di quest'autunno:Is Me, un programma in tre puntate che racconta le storie di numerosi talenti nel canto e nella danza, tutti cresciuti all'interno di Amici, il talent show più longevotelevisione italiana. Condotto da, lo show esplora il percorso che ha portato questi giovani artisti a realizzare il loro sogno, ripercorrendo le tappe iniziali e l'evoluzione delle loro carriere.In un ampio e luminoso studio televisivo, ladialoga con musicisti e ballerini che, grazie all'esperienza accumulata nella scuola di Amici, hanno imparato non solo la tecnica, ma anche la disciplina, l'importanza delle regole e la gestione delle emozioni sul palco. Ogni storia raccontata è un viaggio che, partendo da quel primo passo nel talent, li ha portati a diventare veri e propri artisti di successo.