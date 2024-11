Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2024 ore 10:30

DEL 18 NOVEMBREORE 10.20 FEDERICO ASCANIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E A 24 E IN INTERNA CODE TRA LABARO E A24CODE SULLA VIA PONTINA ALTEZZA COLOMBO VERSO IL CENTROE SEMPRE VERSO IL CENTRO TRAFFICATA LAFIUMICINO CON CODE ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANASEMPRE CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIA TOGLIATTI VERSO IL CENTROSULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA CODE DAL RACCORDO VERSO IL CENTROPER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLACIVITA VITERBO, TRATTA URBANA, RISOLTO IL PROBLEMA TECNICO, SERVIZIO RIPRESO TRA ACQUA ACETOSA E FLAMINIO IN DIREZIONE FLAMINIOFEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral