Metropolitanmagazine.it - Quando il fashion sostiene le star LGBTQIA+ più dello stesso star system

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gli artistihanno dato un contributo importante alla musica, ma il riconoscimento che meritano sembra ancora lontano. Nonostante le conquiste straordinarie di artisti come Freddie Mercury, Lil Nas X e Troye Sivan, il percorso per raggiungere la stessa popolarità delleeterosessuali appare ostacolato da pregiudizi e dinamiche di mercato radicate. Ma non è così per quanto riguarda il.Ilsta sostenendo le pop(ma non così tanto il mondo della musica)Nel 1981, i Queen, guidati da Freddie Mercury, segnarono la storia riempiendo gli stadi del Brasile e diventando la prima band ad esibirsi in Sud America. Da allora, la scena musicale ha accolto figuresempre più influenti: nel 2012 Adam Lambert, ex concorrente di “American Idol”, fu il primo artista apertamente gay a raggiungere la vetta della Billboard 200 con il suo album “Trespassing”.