Anteprima24.it - Ponte, nasce la Consulta delle Donne: uno spazio di dialogo, sostegno e azione

Tempo di lettura: 2 minutiIl 3 novembre 2024 ha avuto luogo, presso la sala consiliare del Comune di, la prima assemblea della, un organismo costituito per rispondere alle esigenze della comunità femminile del territorio. L’incontro, voluto dall’amministrcomunale e presieduto dalla Vicesindaca Mariacristina De Filippo, ha rappresentato un momento significativo per l’avvio di un percorso di confronto e di crescita collettiva, incentrato sulla promozione della parità di genere e sul contrasto a ogni forma di discrimin.Nel corso dell’assemblea, laha eletto il proprio Comitato di Coordinamento e l’organo direttivo composti dache si impegneranno nel portare avanti iniziative concrete per la sensibilizzal tema, per l’inclusione sociale e per prevenire lo sviluppo di comportamenti discriminatori per la crescita e la formnuove generazioni.