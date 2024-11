Oasport.it - MotoGP, promossi e bocciati GP Barcellona 2024: Bagnaia fa il massimo, Martin non sbaglia e vince il Mondiale

GPFrancesco: weekend dominato da cima a fondo e undicesima vittoria della stagione. Pecco è stato il più forte a, dimostrando una netta superiorità, ma le sue chance mondiali erano praticamente sfumate due settimane fa in Malesia enon ha tremato nel momento della verità.Jorge: lascia la famiglia Ducati (ed il team Pramac) dante, conquistando il titolo grazie ad una costanza di rendimento impressionante nell’arco dell’intero campionato. Al Montmelò potrebbe accontentarsi di arrivare nella top9, ma disputa comunque una gara di alto livello festeggiando ilcon il 16° podio stagionale.Marc Marquez: dopo una Sprint negativa, a causa del contatto in partenza con Acosta, va oltre ogni aspettativa nella gara lunga rivelandosi l’unico in grado di tenere il passo die sfruttando proprio il traino dell’italiano per staccare il resto degli inseguitori.