Gaeta.it - Milano: un’esperienza culinaria esclusiva dedicata ai crostacei e ai vini Zorzettig

Facebook WhatsAppTwitter Il ristorante Mar’è – Il Buon Gusto di, prestigioso locale nei pressi del Duomo, ospiterà mercoledì 27 novembre una cena evento pensata per gli amanti della gastronomia gourmet e deipregiati. I partecipanti avranno l’opportunità di degustare un menù innovativo, creato dallo chef Stefano Cuccu, che celebra i pregiatibianchi della storica cantina friulana. Questa serata promettememorabile, unendo piatti raffinati edi qualità, il tutto accompagnato dalla presenza della titolare dell’aziendacola, Annalisa.dettagli sull’evento e l’aziendaLa cena di mercoledì sarà un vero e proprio viaggio sensoriale, con ogni portata studiata per esaltare le caratteristiche uniche deiselezionati. Annalisa, a capo dell’aziendacola creata nel 1874, sarà presente insieme a un sommelier per raccontare ai commensali la storia della cantina, illustrando come l’azienda si sia affermata nel panorama enologico friulano e italiano.