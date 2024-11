Ilfattoquotidiano.it - G20 di Rio, Oxfam: “I leader globali si impegnino per tassare i super ricchi e rendano più difficile nascondere offshore i capitali”

mondiali siper rafforzare la cooperazione internazionale in materia fiscale e rendere piùl’occultamentodei, potenziare lo scambio automatico di informazioni sui conti bancari e la sua estensione a proprietà immobiliari e crypto–asset, eliminare i regimi fiscali dannosi che esasperano la corsa al ribasso tra i Paesi in materia di tassazione personale e assicurare un prelievo più marcato sugli ultra. Sono le richieste diin vista della riunione del G20 a Rio, il 18 e 19 novembre. Lo scorso luglio il G20 dei ministri delle Finanze ha approvato una dichiarazione in cui si riconosceva che le estreme “disuguaglianze di ricchezza e di reddito stanno minando la crescita economica e la coesione sociale, aggravando le vulnerabilità sociali” e per la prima volta ufficializzato la promessa di “impegnarsi in modo cooperativo per garantire che gli individui con un patrimonio netto molto elevato siano tassati in modo efficace”.