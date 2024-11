Gaeta.it - Crescita della produzione alimentare e persistente insicurezza alimentare: i dati della Fao per il 2024

Facebook WhatsAppTwitter Nel 2023, nonostante l’incremento costante nellaglobale, la carenza di cibo continua a colpire milioni di persone. Secondo idell’Annuario StatisticoFao, circa 733 milioni di individui vivevano in condizioni di denutrizione, segnalando un aumento di circa 152 milioni rispetto al 2019. Questo scenario complesso è il frutto di molteplici sfide ambientali ed economiche che stanno impattando i sistemi agroalimentari a livello globale.Tendenze nellaagricola globaleL’Annuario Statisticoha messo in evidenza che, negli ultimi venti anni, il valore dell’agricoltura globale ha visto un incremento dell’89% in termini reali, attestandosi a 3,8 trilioni di dollari nel 2022. Tuttavia, questo dato non riflette un parallelo aumento in termini di contribuzione all’economia complessiva né nella proporzione di lavoro agricolo.