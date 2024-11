Liberoquotidiano.it - Calcio: Santos spera nel ritorno di Neymar nel 2025

Leggi su Liberoquotidiano.it

Rio de Janeiro, 18 nov. (Adnkronos) - L'attaccante brasilianopotrebbe tornare al suo club d'origine, il, l'anno prossimo dopo un periodo di infortunio con l'Al-Hilal in Arabia Saudita, secondo quanto riportato dai media del paese sudamericano. Il presidente delMarcelo Teixeira incontrerà il padre e manager diSr, la prossima settimana per discutere le condizioni di un possibile trasferimento, secondo quanto ha riferito Globo Esporte.Il contratto dicon l'Al-Hilal scadrà il prossimo luglio, ma il trentaduenne potrebbe rescindere il suo contratto prima, aprendo la strada ad un possibileala gennaio. Gli sforzi per terminare il contratto diin anticipo sono "altamente complessi" a causa di clausole finanziarie e impegni di marketing.