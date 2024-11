.com - Calcio Giovanile / Gli Allievi della Biagio Nazzaro alla Fase Regionale: i nomi dei protagonisti

La squadra di Favi vince il girone 6 davanti a Borghetto, Ostra, Jesina Aurora e MonSerra, con soli 4 gol subiti in 8 giornateCHIARAVALLE, 18 novembre 2024 – GliProvincialiChiaravalle si qualificano per la. I ragazzi di Fabio Favi, infatti, hanno il vinto il proprio girone e si sono guadagnati l’accesso al secondo turno.Lasi è resa protagonista di un cammino perfetto nel girone 6provincia di Ancona (dove itti hanno affrontato Borghetto, Ostra, MonSerra e Jesina Aurora), con 7 vittorie e una sola sconfitta, 25 gol fatti e solo 4 subiti, di cui due su rigore e uno da punizione (leggi qui il resoconto completo del girone). La certezza del primo posto equalificazioneè arrivata già sabato, con il pareggio per 2-2 tra Borghetto e MonSerra.