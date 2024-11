Ilgiorno.it - Sicurezza sulle strade di Zibido. Centomila euro per riqualificarle

Leggi su Ilgiorno.it

Prosegue senza sosta l’ultimo intervento del 2024 del “Piano”, un progetto che l’amministrazione comunale guidata da Sonia Belloli ha messo a punto fin dal 2019. Ogni anno, infatti, viene postata a bilancio una somma minima di 100milada destinare alla manutenzione delle, partendo da quelle più ammalorate. Previsti interventi anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per la riqualificazione dei marciapiedi, per i parcheggi e per i dossi stradali. "Dal 2019 - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Luca Bonizzi - sempre con Sonia Belloli sindaco, abbiamo deciso di avviare un programma continuativo, prevedendo un impegno di spesa annuale minimo, che però ogni anno viene integrato, anche grazie ai finanziamenti che riusciamo a ottenere partecipando a bandi di città metropolitana, regionali o nazionali.