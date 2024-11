Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese ad Imola, servirà un’impresa

Ogni incontro che ladeve affrontare assume grande importanza vista la classifica e il peso che di conseguenza si portano dietro i punti in palio. Il confronto di oggi con l’Imolese poi diventa l’occasione per capire se i cambiamenti voluti dalla società possono davvero imprimere una svolta alla stagione: oggi può essere il giorno dell’esordio per Manuel Ferrani e quello della ripresa di un amore che non si è mai spento, quello fra i colori giallorossi e Thomas Bonandi. È una Imolese in salute quella che lasi troverà di fronte: la squadra allenata da Gianni D’Amore infatti arriva da cinque risultati positivi, gli ultimi tre sono stati pareggi. Una partenza positiva quella dei rossoblù che in questo momento si trovano in zona playoff, era successo anche la scorsa stagione che il girone di andata dell’Imolese fosse stato da alta classifica, salvo poi accusare una flessione nel ritorno.