Roma, 17 novembre 2024 – Pa, i dipendenti pubblici guadagnano mille euro in meno rispetto alla media Ue

Roma, 17 novembre 2024 – Iitalianiinindegli stipendi dei loro colleghi nell’Unionepea. Nonostante un aumento del 23% in 10 anni, le retribuzioni della Pa del nostro Paese non sono al passo con quelli del resto d'pa: 1.978per iitaliani contro i 2.973dei colleghi stranieri. E anche se la crescita dell’Italia è di poco più bassaa quella della Germania (+25%), itedeschi vantano una retribuzioneche per il 2024 è pari a 4.562, 2.584in più di un dipendente pubblico italiano. Più contenuti gli aumenti della Francia (+12%), che ha comunque uno stipendio medio pari a 2.729, in linea con laUe. Sono queste le principali differenze salariali che emergono da un’elaborazione su datistat realizzata dal Centro studi FLP, la federazione italiana dei lavoratorie del pubblico impiego, presentata ieri durante il congresso nazionale del sindacato.