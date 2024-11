Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz, ATP Finals 2024 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57 L’ultima finale per gli USA risaliva addirittura al 2000 con Andre Agassi, mentre l’ultimo ad imporsi fu Pete Sampras nel 1999.17.56 L’Italia non ha mai vinto le ATP. Il miglior risultato resta il 2° posto dinel 2023.17.55 Comunque, nonostante il trend favorevole,non andrà sottovalutato. Contro Zverev ha disputato una semifinale eccezionale confermando gli enormi miglioramenti sulla diagonale di rovescio.17.53è in vantaggio 3-1 nei precedenti. I più recenti sono quelli del: finale degli US Open (6-3, 6-4, 7-5) e la fase a gironi di queste ATP(6-4, 6-4). L’altoatesino si impose anche ai quarti ad Indian Wells nel 2023 (6-4, 4-6, 6-4), mentre perse solo il primo confronto sempre ad Indian Wells, ma agli ottavi del 2021 (6-4, 6-3).