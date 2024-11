Sport.quotidiano.net - Italia-Francia 1-3, Rabiot firma la beffa: transalpini primi del girone

Milano, 17 novembre 2024 - Prima di mandare in archivio il Gruppo 2 della Lega A di Nations League manca l'ultimo tassello, l'incrocio tra l'prima in classifica e laseconda, con entrambe già certe del pass per i quarti di finale: in ballo al Meazza c'è 'solo' la leadership del, con gli azzurri che possono permettersi il lusso di pareggiare o anche di perdere con un gol di scarto. Isono spalle al muro e infatti partono fortissimi, trovando la rete fulminea disu corner battuto da Digne, che poi calcia la punizione dal limite che, con una carambola sfortunata nata dall'incrocio dei pali, Vicario insacca nella sua stessa porta. La reazione della Nazionale è affidata a Cambiaso, che subito dimezza lo svantaggio e riporta i suoi avanti nel testa a testa virtuale, che invece subisce un'altra mazzata quando, nel secondo tempo, l'asse Digne-fa ancora disperare San Siro dagli sviluppi di un altro calcio d'angolo.