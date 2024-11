Gaeta.it - I mercatini di Natale in Europa: un viaggio tra magie, tradizioni e sapori nel 2024

Facebook WhatsAppTwitter L’atmosfera natalizia si fa sentire in tutta, dove idirappresentano un’opportunità unica per immergersi insecolari e scoprire prelibatezze locali. Con luci scintillanti, profumi avvolgenti e bancarelle cariche di regali artigianali, questi eventi trasformano le città in veri e propri scenari da favola. Ilsi avvicina e idelle principali città europee sono pronti a dare il benvenuto ai visitatori, promettendo esperienze indimenticabili.Mercatino didi Strasburgo, FranciaStrasburgo, riconosciuta come la capofila deidiin, ospita il suo leggendario “Christkindelsmärik“, risalente al 1570. Con il suo centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, la città fa da cornice a un evento stupendo nel periodo natalizio.