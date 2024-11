Zonawrestling.net - FOTO: Triple H, Stephanie e altre Superstar a UFC 309, presente pure Donald Trump

Come sappiamo WWE e UFC fanno ormai capo al medesimo gruppo. Ieri notte è andato in onda l’evento UFC 309 che prevedeva come piatto forte il match tra Jon Jones e Stipe Miocic valido per l’UFC Heavyweight Title detenuto dal primo. Lo show si è svolto presso il celebre Madison Square Garden di New York con diverse personalità WWE presenti tra cuiH,McMahon, Rhea Ripley e Damian Priest. Poi a sorpresa si è palesato anche, neo eletto Presidente degli Stati Uniti. A un certo punto The Game esi sono salutati scambiando un paio di parole. Qui sotto le immagini.Ospiti a UFC 309H andMcMahon are at #UFC309 pic.twitter.com/2GCBfDZ10J— THIRSTY (@thirstyfornews) November 17, 2024 #has arrived at #UFC309 pic.twitter.com/gJxrjyJh3O— THIRSTY (@thirstyfornews) November 17, 2024H linking up withat #UFC309 pic.