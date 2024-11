Iltempo.it - Ascolti tv, chi ha vinto tra Milly e Maria. Ciao Maschio fa boom

Leggi su Iltempo.it

Ieri, sabato 16 novembre 2024 in prima serata, consueta lotta all'ultimo punto di share tra Ballando con le stelle e Tú sí que vales. L'ottavo appuntamento stagionale con lo show di Rai1 condotto daCarlucci, affiancata dai giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, non ha visto concorrenti eliminati. Su Canale5, invece, la finale del talent diDe Filippi, a sua volta giurata affiancata da Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con la conduzione di Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, ha consacrato vincitore dell'edizione 2024 Matteo Fraziano, artista esperto in ombre cinesi. Ma glicome sono andati? Presto detto. Ballando con le stelle ha totalizzato una media di 3.393.000 spettatori pari al 24.