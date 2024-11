Game-experience.it - Tomb Raider Legend, Anniversary e Underworld Remastered, è in arrivo la raccolta, suggerisce Amazon

Un nuovo rumor vuoleedattualmente in sviluppo, consentendo di conseguenza ai fan di poter vivere delle versioni aggiornate di questi tre capitoli della serie con protagonista la celeberrima Lara Croft.La community ha infatti segnalato prontamente su Reddit che ladei tre titoli di cui sopra è apparsa sostanzialmente per errore su, con il noto retailer che ha di fatto inserito i contenuti sbagliato nella pagina di un’altralegata alla serie.Nello specifico nella pagina della The Lara Croft Collection per Nintendo Switch, riguardante la versione fisica pubblicata da Limited Run Games,ha inserito dei contenuti che non sono affatto presenti all’interno di questa Collection.Difatti nonostante lain questione include al suo interno Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris, la descrizione inserita dal retailer recita quanto segue:“La Collezione completa: includein un singolo pacchetto, con grafica migliorata e controlli aggiornati”.