Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro per la nuova sede del poliambulatorio Moove

Nel centro di Cesenatico è stato inaugurato il. È situato in viale Roma, dove c’era un istituto bancario e rispetto allaprecedente è stato ampliato. Il centro è nato nel 2018 come spazio in cuie palestra si uniscono, creando un connubio tra la professionalità medica e l’importanza del movimento come strumento di cura e prevenzione. L’obiettivo è quello di fornire un approccio integrato e personalizzato, mettendo al centro la salute della persona in ogni fase del percorso terapeutico. Il nomeè un invito a muoversi, non solo fisicamente, ma verso una consapevolezza attiva della propria salute. All’interno i servizi offerti sono fisioterapia, riabilitazione, personal training, mini classi di allenamento, nutrizione, visite ortopediche, visite ecografiche, visite medico sportive e di medicina generale.