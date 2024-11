Thesocialpost.it - Stangata multe auto: quanto ci costerà un divieto di sosta nei prossimi mesi

Dal primo gennaio 2025 potrebbero scattare nuovi aumenti per lestradali, con rincari che variano sensibilmente a seconda dello scenario adottato. Ad esempio, una multa perdipotrebbe arrivare a sfiorare i 50 euro, contro gli attuali 42, con un incremento del 17,4%. Tuttavia, il rallentamento dell’inflazione potrebbe contenere gli aumenti all’1,6%, portando la stessa sanzione a soli 42,67 euro, con un incremento di appena 67 centesimi.Leggi anche: Carrefour, i prodotti migliori secondo Altroconsumo. Anche meglio delle marcheLe opzioni del governosoggette all’inflazioneIl governo si trova di fronte a tre possibilità. La prima prevede di mantenere invariate le sanzioni, come già deciso nel 2022 durante l’emergenza Covid. La seconda opzione è l’adeguamento dellein base all’inflazione degli ultimi due anni, come previsto dall’art.