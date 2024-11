Lettera43.it - Milano, il presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia riceve un foglio di via

IlMohammad Hannoun ha ricevuto undi via da, con divieto di ritorno, emesso dalla questura. Il provvedimento è stato notificato in seguito a dichiarazioni rilasciate da Hannoun durante una manifestazione a favore della Palestina, tenutasi ail 9 novembre. Secondo le autorità avrebbe istigato all’odio e alla violenza. Hannoun è accusato di aver approvato pubblicamente le aggressioni subite da alcuni tifosi israeliani ad Amsterdam. Secondo quanto dichiarato da Hannoun, tali tifosi avrebbero «inneggiato all’esercito israeliano e ai crimini contro i gazawi e picchiato cittadini arabi di Amsterdam». Hannoun ha però respinto le accuse di aver incitato ad azioni violente in Italia, affermando: «Non ho mai detto di fare lo stesso e non ho mai minacciato nessuno».