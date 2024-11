Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 8-5, Europei curling femminile 2024 in DIRETTA: allungo azzurro nell’ottavo end!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-LITUANIA DIDALLE 8.00LADI-INGHILTERRA DIDALLE 13.3020.53: Brava Mathis a liberare la casa da ben tre stone turche. Ora ce ne sono trene a punto quando mancano 9 tiri alla fine dell’end20.50: Doppia stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del nono end20.47: PERFETTA CONSTANTINI! E’ una bocciata da tre punti la sua! Colpisce la stone azzurra che va ad escludere dalla casa l’unica stone turca: azzurre avanti 8-5 dopo otto end. Sarà l’decisivo?20.46: Tildiz promuove la guardia e piazza la stone turca a punto. Non è impossibile la bocciata da tre punti per Constantini ma serve grande precisione20.45: Sono tre le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri.