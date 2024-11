Ilfoglio.it - La Milano non più “inspiring” tra ripicche di architetti ed errori

Per tornare a essere “” bisogna chesi levi di dosso quel malmostoso atteggiamento die consorterie per cui il mio cantiere è migliore del tuo (è successo, sotto forma di lettera aperta con 190 arch-firmatari, contro Cino Zucchi, “colpevole” di investitura, diretta ma legale, per l’imminente riqualificazione del Museo Diocesano) e anche una certa tendenza al giudizio sprezzante (come la docente del Politecnico che ha bollato Cascina Merlata “quartiere della solitudine” sollevando le ire dei felici residenti) perché poi, in questo al lupo al lupo del disastro architettonico, si rischia di prendere qualche abbaglio. Certamente, gli inciampi, anche recenti, non sono mancati in città. Tra i più evidenti, l’antico Palazzo per le Assicurazioni e Riassicurazioni Savoia, ultimo degli edifici firmati da Gio Ponti (1971), “riqualificato” due anni fa dallo studio Il Prisma in una zona, tra Romolo e la Barona, in piena “gentrificazione”: “Uno scempio passato sotto silenzio” per lo storico dell’architettura Fulvio Irace, che demolisce a parole l’attuale San Vigilio Uno (anche la toponomastica, di questi tempi, è faticosa) e rimprovera la commissione edilizia del comune diche ha consentito l’innalzamento di due piani e la costruzione di un ascensore esterno, alternando completamente l’aspetto originario dell’edificio.