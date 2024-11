Il re delle torte Iginio Massari dimenticò quella del suo matrimonio | Gli ospiti rimediarono con una millefoglie

Leggi su Open.online

A 82 anni,è un’icona della pasticceria. Con una vita intensa, che parte con il pugilato quando era giovane alla guida di unarealtà dolciarie più prestigiose, il maestro ha deciso di raccontarsi nella sua autobiografia Giorni, mesi, anni di una vita intensa con curiosità e aneddoti che hanno segnato il suo percorso. Nato a Brescia nel 1942,ha avuto un’infanzia segnata dalla vita da emigrante in Svizzera. «Avevo solo 14 anni quando iniziai a lavorare nel Jura bernese per un pasticcere geniale», ricorda al Corriere della Sera. Diviso tra la lotta libera e la passione per i dolci, è stato il fornaio Limoni sotto casa della nonna a indicargli la strada della pasticceria. E oggi, alla veneranda età di 82 anni, continua a lavorare nei suoi laboratori, svegliandosi ogni giorno ale 2:30 del mattino.