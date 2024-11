Esercito | giurano gli allievi della scuola militare Nunziatella

Leggi su Ildenaro.it

Questa mattina a Napoli , in Piazza del Plebiscito, glidel 237° Corso “Medaglia d’Oro al ValorTenente Colonnello Enrico Giammarco” hanno prestato Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta alla presenza del Sottosegretario di Stato per la Difesa, Senatrice Isabella Rauti, del Capo di Stato MaggioreDifesa, Generale Luciano Portolano, del Capo di Stato Maggiore dell’, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e del Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’, Generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna. Il Giuramento solenne, avvenuto di fronte alla Bandiera d’Istituto e suggellato con la letturatradizionale formula, pronunciata dal Comandante”, Colonnello Alberto Valent, sancisce l’ingresso a pieno titolo dei 57nei ranghi di uno degli istituti militari più prestigiosi dell’