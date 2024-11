Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio Lugo,. Mazzotti confermato nel ruolo di presidente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Faustoè statoper acclamazionedinella prima riunione del consiglio direttivo dell’associazione, appena rinnovato per il quinquennio 2025-2029. Lughese, 57 anni, diplomato,è socio e amministratore delle società ’Rustichelli color’ e ’Color effe’, nel settore della commercializzazione di pitture, vernici, intonaci, cartongesso e materiale per l’edilizia leggera. Èdel sindacato Ferramenta e Casalinghi diAscomdal 2006 e da quell’anno ha ricoperto l’incarico di consigliere di giunta. Insieme alè statoanche il vicevicario Gabriele Ricci Picciloni,del sindacato articoli per fumatori, ed è stato eletto come nuovo viceOriano Filippi,del sindacato alimentaristi.