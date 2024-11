Ilrestodelcarlino.it - Banca del Piceno, ecco le sfide del futuro

’Caratteristiche socio-economiche dell’area Picena: focus sull’intelligenza artificiale e sulla necessità di nuove competenze’ è il titolo del convegno che si svolgerà stamani (sabato 16 Novembre 2024) nella Sala Verde del Palariviera di San Benedetto. Il convegno si propone di approfondire il ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale nello sviluppo del territorio e di stimolare un confronto costruttivo tra esperti, imprenditori e istituzioni. "Unadi comunità come ladel– ha detto il Presidente delladelSandro Donati – è il principale punto di riferimento per analizzare e studiare l’evoluzione socio economica del territorio. Per conseguire questo obiettivo abbiamo istituito da qualche anno l’Osservatorio socio economico delladelgrazie al quale riusciamo a garantire il nostro contributo fornendo informazioni e indicazioni per orientare le imprese nelle proprie decisioni.