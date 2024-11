Quotidiano.net - Autonomia, Fontana: "Esultano per nulla: la Corte dà ragione al nostro impianto"

Milano, 16 novembre 2024 – "È come quando il Milan vince 3 a 1 col Real Madrid e c’è chi ripete che il Madrid ha giocato bene. Vero, ma ha perso". Attilio, presidente leghista (e milanista) della Regione Lombardia, inquadra così il dibattito sulla legge per l’differenziata dopo il pronunciamento dellaCostituzionale, mosso dai ricorsi delle Regioni contrarie (e rosse): Toscana, Campania, Puglia e Sardegna. Tradotto dal gergo calcistico: il giudizio di costituzionalità della Consulta è una vittoria storica anche se i ricorrenti hanno ottenuto modifiche in più punti. Dopo il parere della Consulta. Calderoli: i tempi non cambiano. Ma si teme l’effetto pantano Presidente, sono 7 i punti ritenuti incostituzionali dai giudici, per questo la sinistra parla di riforma demolita.