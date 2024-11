Quotidiano.net - Affari alla Casa Bianca. “Conflitti di interessi? Il tycoon ne ha 3.400”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 novembre 2024 – “Il senso di Trump per la giustizia”. È una delle battute più ricorrenti in queste ore a Washington. A maggior ragione dopo le prime nomine ai vertici della nuova amministrazione Usa: tra queste figurano tre avvocati di fiducia del, ossia Todd Blanch, Emil Bove e John Sauer, scelti da The Donald rispettivamente come viceprocuratore generale, come procuratore generale associato e come “sollicitor general”, che supervisiona e conduce il contenzioso governativoCorte suprema. Piccolo dettaglio: l’ultimo dei tre guidava la difesa di Trump nella causa per l’immunità presidenziale. Miracoli dell’elezione: come quello per cui Jack Smith, il procuratore speciale che aveva coordinato due procedimenti federali a carico di Trump – il quale infatti aveva promesso di licenziarlo “in due secondi” - ha già annunciato le sue dimissioni.