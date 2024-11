Ue migliora stime conti Italia, deficit sotto 3% Pil in 2026

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 nov. (askanews) – Luci e alcune ombre suipubblici dell’dalla commissione europea. Da un latono le previsioni sul-Pil, stimato in calo al 3,8% quest’anno e poi in ulteriore riduzione al 3,4% il prossimo ma soprattutto al 2,9% – al diquindi della soglia del 3%stabilita dal Patto di stabilità e di crescita – già dalte anche le previsioni sul debito pubblico, tuttavianuano a mostrare una dinamica di aumento: al 136,6% quest’anno (dal 134,8% del 2023), al 138,2% nel 2025 e al 139,3% nel. Nelle precedenti previsioni, risalenti al 15 maggio, Bruxelles stimava un2024 al 4,4% e un 4,7% sul prossimo anno. Per il debito pubblico era indicato il 138,6% quest’anno e il 141,7% il prossimo. Nel capitolo sulla Penisola inserito delle previsioni economiche autunnali, la Commissione spiega che il venir meno delle spese collegate al Superbonus sull’edilizia e la solidità delle entrate fiscali sono alla base della riduzione rilevante deldi quest’anno.