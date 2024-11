Secoloditalia.it - Superbonus, uno spreco che peserà a lungo sui conti pubblici, pure Gentiloni lo ammette. Foti: un disastro di chi oggi vuole dare lezioni

, una zavorra chenuerà a pesare sui nostri bilanci ancora a: la sentenza che condanna idel Paese, un verdetto sotto gli occhi e sulle spalle di tutti, arriva – una volta di più – direttamente dalla Commissione Europea, chepubblica le previsioni economiche d’autunno. E l’analisi lo sottolinea chiaramente: l’effetto delnuerà a pesare nei prossimi anni sul debito pubblico italiano, che dovrebbe salire oltre il 139% del Pil nel 2026. Il debito pubblico dell’Italia è stimato dalla Dg Ecfin al 136,6% quest’anno. Al 138,2% l’anno prossimo. E al 139,3% nel 2026, nonostante saldi primari «positivi e in aumento»., un superchenuerà a pesare sui nostriDunque, il deficit in rapporto al Pil è previsto in traiettoria discendente, dal 3,8% di quest’anno al 3,4% l’anno venturo.