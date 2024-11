Quifinanza.it - Salute, arriva il “gemello virtuale” per cure sempre più efficaci e meno costose

E se un giorno avessimo un, che ci aiuta a curarci meglio e a prevenire le malattie? Una frontiera decisamente all’avanguardia quella a cui sta lavorando l’Università di Pisa, come unico partner italiano di un progetto europeo coordinato dall’Università di Gent, che potrebbe rivoluzionare radicalmente le terapie del futuro.“Vital – Virtual Twins as Tools for Personalised Clinical Care”, questo il nome del programma, ha come obiettivo quello di realizzare nei prossimi cinque anni una piattaforma multi-organo in grado di creare, grazie all’Intelligenza Artificiale, un “umano” per pazienti che soffrono di gravi disturbi cardiovascolari.I gemelli umani virtuali di Vital sono modelli computazionali multiscala personalizzati che hanno il potenziale per prevedere la progressione di una malattia e gli esiti di un determinato trattamento in un periodo che va da mesi ad anni.