Papa Francesco invita la Diocesi a intervenire sulle emergenze abitative in vista del Giubileo

Facebook WhatsAppTwitter In una recente lettera indirizzata ai Parroci, ai Religiosi e al Clero,ha lanciato un appello urgente per affrontare le problematicheindel. L’intento del pontefice è quello di garantire non solo l’accoglienza dei pellegrini che visiteranno Roma, ma anche di proteggere e sostenere coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità. Questa iniziativa si pone come obiettivo fondamentale quello di attivare un’azione concreta che possa alleviare la sofferenza di chi, in città, non ha una casa o è a rischio di perdere quella che ha.L’appello di: un segno tangibile di solidarietàNella lettera, ilesprime il desiderio che tutte leche possiedono edifici offrano il loro contributo nella lotta contro l’emergenza abitativa.