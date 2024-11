Iltempo.it - La Nazionala va anche nello share. De Martino non c'è, quanto raccoglie Amadeus

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 14 novembre 2024 vedono, in prima serata, la partita di Uefa Nations League Belgio-Italia (vinta dagli azzurri uno a zero, con gol di Sandro Tonali) trionfare con una media di 6.806.000 spettatori pari al 30.9% di. Su Canale5, la serie turca Endless Love con Karem Asilik, Neslihan Atagül e Burak Özçivit conquista invece il 13.6% con 2.600.000 appassionati, secondo programma più visto in prime time. Su Rai2, le Nitto ATP Finals - con la vittoria in due set di Jannik Sinner sul tennista russo Daniil Medvedev - ha calamitato 2.170.000 appassionati pari al 9.6% di. Su Rai3 Geppi Cucciari con il suo show Splendida cornice segna una media di 937.000 affezionati pari al 5.4% di, preceduta da una presentazione al 4.2% pari a 963.000. Su Italia1, Le Iene presentano: Inside con il dossier di Cizco e Angelo De Luca "1000 ragazzi in fuga dalla droga", dedicato alla comunità di San Patrignano, ha conquistato il 7.