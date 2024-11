Oasport.it - Hockey ghiaccio: Vipiteno e Cortina battono largamente Gherdeina e Merano

Il giovedì sera della prima fase dell’AlpsLeague 2024-2025 ha portato in dote due partite tutte italiane in questo 14 novembre, in un menù generale di 4 match. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.La sfida fraha visto i padroni di casa dei “Broncos” con lo score di 8-2. Partita condotta dall’inizio alla fine Zandegiacomo, autore di una doppietta, e compagni che sono partiti andando sul 3-0 e poi hanno gestito l’incontro senza troppi problemi lungo tutto l’arco dei 60 minuti di gioco.Risultato finale di 6-2 invece nel duello che ha opposto. Primo periodo aperto dalla rete di Felicetti, poi botta e risposta sull’asse Saha-Gellon per il momentaneo 2-1. Gli ospiti però non hanno il tempo di provare a riazzannare la gara, perché Parini sigla subito il 3-1 che mette tutto in discesa per i suoi che scappano fino al 6-1, prima che Pietroniro metta a referto il 6-2 che fissa definitivamente l’esito della contesa.