Lanazione.it - Gli orafi sotto attacco. Nisini: "22 agenti in più in azione da dicembre. È una boccata d’ossigno"

Arrivano 22 nuovi poliziotti per contrastare l’assalto al distretto orafo aretino. A dare l’annuncio è stata l’onorevoleche già nei giorni scorsi aveva fatto trapelare l’arrivo di rinforzi per sorvegliare glidella provincia.della provincia che da inizio anno sono letteralmenteassedio: da gennaio i colpi sono stati più di venti e il che significa una media di due al mese, uno ogni quindici giorni. Il che equivale ad un anno del terrore per tutti gli imprenditori del settore che hanno chiesto - sempre - dall’inizio dell’assalto più rinforzi. "L’arrivo di 22 nuovi operatori della Polizia di Stato nel territorio di Arezzo è un importante segnale che viene dato a tutela della legalità - spiega l’onorevole Tiziana- si tratta di una vera e propriadi ossigeno per i cittadini, la cui domanda di maggior sicurezza è stata ben accolta dalla Lega e dal governo che, grazie al lavoro delsegretario Molteni e del ministro Piantedosi, hanno predisposto assegndi nuovo personale su tutto il territorio nazionale.