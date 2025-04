Gentile Giuntoli ha sbagliato sul mercato Conte sarebbe l’uomo giusto per la nuova Juventus

Gentile: «Giuntoli ha sbagliato sul mercato. Conte sarebbe l’uomo giusto per la nuova Juventus»">Claudio Gentile, storico difensore della Juventus e dell’Italia campione del mondo 1982, non usa mezze misure nell’analizzare la situazione attuale del club bianconero. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex colonna difensiva ha puntato il dito su alcuni errori di mercato, indicando nel direttore sportivo Cristiano Giuntoli uno dei principali responsabili della deludente stagione della squadra.«Visti i risultati attuali – ha detto Gentile – non si può certo dire che Giuntoli abbia operato bene: gli errori sono stati parecchi». Pur senza fare nomi, l’ex difensore ha lasciato intendere come alcune scelte importanti abbiano tradito le aspettative, in un Contesto dove, secondo lui, alla Juventus non basta semplicemente acquistare giocatori bravi, ma è fondamentale trovare profili che conoscano e incarnino a pieno lo spirito vincente del club. Napolipiu.com - Gentile: «Giuntoli ha sbagliato sul mercato. Conte sarebbe l’uomo giusto per la nuova Juventus» Leggi su Napolipiu.com : «hasulper la»">Claudio, storico difensore dellae dell’Italia campione del mondo 1982, non usa mezze misure nell’analizzare la situazione attuale del club bianconero. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex colonna difensiva ha puntato il dito su alcuni errori di, indicando nel direttore sportivo Cristianouno dei principali responsabili della deludente stagione della squadra.«Visti i risultati attuali – ha detto– non si può certo dire cheabbia operato bene: gli errori sono stati parecchi». Pur senza fare nomi, l’ex difensore ha lasciato intendere come alcune scelte importanti abbiano tradito le aspettative, in unsto dove, secondo lui, allanon basta semplicemente acquistare giocatori bravi, ma è fondamentale trovare profili che conoscano e incarnino a pieno lo spirito vincente del club.

