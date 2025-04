Spal contro Milan Futuro la sfida decisiva per la salvezza nei playout

sfida col Milan Futuro in programma il 10 e il 17 maggio decreterà la sopravvivenza della Spal nel calcio professionistico oppure la discesa negli inferi del dilettantismo. Su questo non c’erano dubbi, considerando che per definizione i playout rappresentano un vero e proprio spareggio: chi vince ottiene la salvezza, chi perde retrocede al piano inferiore. Sulla carta però esisteva la possibilità (eventuale) di risalire sul treno della serie C a bocce ferme, attraverso la partita delle riammissioni.Peccato che il club di via Copparo quest’anno non abbia questa chance. Il motivo? La penalizzazione di tre punti nella quale è incappato a causa del ritardo nei pagamenti della scorsa stagione.Proprio così, perché a questo proposito il Consiglio Federale ha fissato un paletto molto preciso che esclude in maniera categorica la Spal dalla possibilità di chiedere e ottenere la riammissione in Lega Pro in caso di retrocessione in serie D. Sport.quotidiano.net - Spal contro Milan Futuro: la sfida decisiva per la salvezza nei playout Leggi su Sport.quotidiano.net La doppiacolin programma il 10 e il 17 maggio decreterà la sopravvivenza dellanel calcio professionistico oppure la discesa negli inferi del dilettantismo. Su questo non c’erano dubbi, considerando che per definizione irappresentano un vero e proprio spareggio: chi vince ottiene la, chi perde retrocede al piano inferiore. Sulla carta però esisteva la possibilità (eventuale) di risalire sul treno della serie C a bocce ferme, attraverso la partita delle riammissioni.Peccato che il club di via Copparo quest’anno non abbia questa chance. Il motivo? La penalizzazione di tre punti nella quale è incappato a causa del ritardo nei pagamenti della scorsa stagione.Proprio così, perché a questo proposito il Consiglio Federale ha fissato un paletto molto preciso che esclude in maniera categorica ladalla possibilità di chiedere e ottenere la riammissione in Lega Pro in caso di retrocessione in serie D.

