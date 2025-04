Cambio di programma per Giulio Pellizzari sarà alla Liegi con vista sul Giro d’Italia

Giulio Pellizzari vede rivoluzionato il proprio calendario di gare stagionale: l’infortunio occorso a Matteo Sobrero costringe la Red Bull-Bora-Hansgrohe a cambiare i piani per gli uomini di punta di diverse corse e dunque a rivedere le formazioni da schierare.Domani alla Liegi-Bastogne-Liegi, dunque, sarà al via anche Giulio Pellizzari, il quale invece, secondo quanto scritto da “La Gazzetta dello Sport“, reduce da un periodo di allenamento in altura, sarebbe dovuto rientrare in gara giovedì 1° maggio alla Eschborn-Frankfurt.Cambia, però, anche il programma relativo ai Grandi Giri per Pellizzari, il quale secondo i piani iniziali avrebbe dovuto prendere parte, in stagione, soltanto alla Vuelta a España, ed invece disputerà anche il Giro d’Italia, che prenderà il via venerdì 9 maggio da Durazzo (Albania). Oasport.it - Cambio di programma per Giulio Pellizzari: sarà alla Liegi con vista sul Giro d’Italia Leggi su Oasport.it vede rivoluzionato il proprio calendario di gare stagionale: l’infortunio occorso a Matteo Sobrero costringe la Red Bull-Bora-Hansgrohe a cambiare i piani per gli uomini di punta di diverse corse e dunque a rivedere le formazioni da schierare.Domani-Bastogne-, dunque,al via anche, il quale invece, secondo quanto scritto da “La Gazzetta dello Sport“, reduce da un periodo di allenamento in altura, sarebbe dovuto rientrare in gara giovedì 1° maggioEschborn-Frankfurt.Cambia, però, anche ilrelativo ai Grandi Giri per, il quale secondo i piani iniziali avrebbe dovuto prendere parte, in stagione, soltantoVuelta a España, ed invece disputerà anche il, che prenderà il via venerdì 9 maggio da Durazzo (Albania).

Cosa riportano altre fonti

