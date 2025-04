Gli ultimi strategici cambiamenti in fatto di look Voglia di riscatto o semplice desiderio di imporsi

strategici cambiamenti in fatto di look. Melania Trump: fiori? No, grazie. Iodonna.it - Gli ultimi, strategici cambiamenti in fatto di look. Voglia di riscatto o semplice desiderio di imporsi? Leggi su Iodonna.it Melania Trump compie oggi, 26 aprile, 55 anni. Origini slovene e un passato da modella, coniugata Trump dal 2004 (si narra che abbia incontrato The Donald proprio alla fashion week di New York), dagli esordi da First Lady a oggi ne ha fatta di strada. Un percorso in ascesa il suo, che non sempre è coinciso con quello nel gradimento dell’opinione pubblica. Nonostante ciò, gli sforzi per la conquista di un posto al sole nella scalata al potere prodigati da Flotus – l’acronimo per First Lady of the United States – restano innegabili. E sono testimoniati da alcuniindi. Melania Trump: fiori? No, grazie.

Cosa riportano altre fonti

