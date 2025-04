Liverpool ha detto quanto devono pagare per firmare Mohamed Kudus

Liverpool può firmare l’attaccante del West Ham United Mohamed Kudus per £ 70 milioni.I leader della Premier League stanno mostrando interesse per la stella internazionale del Ghana a causa dell’incertezza che circonda il futuro di Luis Diaz, Darwin Nunez e Diogo Jota.Avendo concordato nuovi accordi con Mohamed Salah e Virgil Van Dijk, i giganti della Premier League stanno cercando di identificare il loro obiettivo.Arne Slot, che ha speso pochi soldi per quanto riguarda il manager del Merseyside Club, sarà impegnato quest’estate con aggiunte previste in attacco, centrocampo e difesa.Kudus ha una clausola di rilascio di £ 80 milioni nel suo contratto, secondo il rapporto, ma potrebbe essere autorizzato a lasciare il club per £ 10 milioni in meno di questo. Leggi su Justcalcio.com Notizia fresca giunta in redazione:Secondo Football Insider,puòl’attaccante del West Ham Unitedper £ 70 milioni.I leader della Premier League stanno mostrando interesse per la stella internazionale del Ghana a causa dell’incertezza che circonda il futuro di Luis Diaz, Darwin Nunez e Diogo Jota.Avendo concordato nuovi accordi conSalah e Virgil Van Dijk, i giganti della Premier League stanno cercando di identificare il loro obiettivo.Arne Slot, che ha speso pochi soldi perriguarda il manager del Merseyside Club, sarà impegnato quest’estate con aggiunte previste in attacco, centrocampo e difesa.ha una clausola di rilascio di £ 80 milioni nel suo contratto, secondo il rapporto, ma potrebbe essere autorizzato a lasciare il club per £ 10 milioni in meno di questo.

Su altri siti se ne discute

Sara Campanella, la madre del killer: «L'ho aiutato, voleva morire. Al telefono del delitto non mi ha detto nulla» - «Lunedì pomeriggio mi ha chiamato mio figlio, disperato, dicendo che voleva salutarmi perchè si stava per uccidere. Io sono rimasta sconvolta e gli ho chiesto il perchè,... 🔗ilmessaggero.it

“Cosa ha detto quando ha capito”. Papa Francesco per due volte vicino alla morte: parla il medico - Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio, Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni e voci infondate che lo davano addirittura per morto. La realtà è stata ben diversa: il Pontefice ha lottato duramente per superare due crisi gravi, una polmonite e successive infezioni, che lo hanno portato davvero vicino al punto di non ritorno. 🔗caffeinamagazine.it

Palladino chiarisce: «Commisso è venuto a Firenze e mi ha detto questo. Terracciano? Giocherà De Gea, e su Kean…» - Palladino, allenatore della Fiorentina, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa in vista della gara contro il Celje In conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina Palladino ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Celje. GOSENS – «Robin sta meglio, sta recuperando e nei prossimi giorni valuteremo il suo rientro. Poi c’è […] 🔗calcionews24.com

L'anteprima della semifinale di Gemma Bonner: «Sarebbe incredibile regalare ai nostri fan un viaggio a Wembley; Chiesa a Liverpool deve cambiare ritmo. Anche per... Spalletti; Fonseca: Giocheremo senza paura e con coraggio; Liverpool, la rinascita si chiama Slot: “I giocatori devono essere felici anche in allenamento”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Premier: Slot, Liverpool ha una grande responsabilità domenica - Il titolo di Premier League è in ormai tasca ma Arne Slot non molla la presa sul suo Liverpool e pretende una grande prestazione domenica ad Anfield Road contro il Tottenham, anche se basta un punto p ... 🔗msn.com

Liverpool un passo da titolo Premier League, Slot 'non ci penso' - Arne Slot dice di non pensare alla vittoria del titolo di Premier League del Liverpool domenica. Il tecnico olandese si unirebbe a un piccolo gruppo ... 🔗sportmediaset.mediaset.it