LIVE Atletica Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA attesa per Duplantis e Tebogo Si parte alle 12 15

DIRETTA LIVEBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025. In Cina si accendono i riflettori sul massimo circuito internazionale outdoor dell’Atletica leggera: all’Egret Stadium di Xiamen va in scena la tappa inaugurale della Diamond League 2025 con tante stelle al via.La gara più interessante è il salto con l’asta maschile con un parterre di altissimo LIVEllo. Armand Duplantis torna sulla pista che lo scorso anno gli ha regalato il primo record del mondo stagionale a 6.24 metri. Oltre lo svedese saranno presenti Emmanouil Karalis, che prova a tornare oltre i 6 metri, e Sam Kendricks.Grande spettacolo sul rettilineo con i 100 m. ed i 110 m. ostacoli maschili. Nella prima gara da sottolineare la presenza del campione olimpico dei 200 m. Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: attesa per Duplantis e Tebogo. Si parte alle 12.15 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della tappa didella. In Cina si accendono i riflettori sul massimo circuito internazionale outdoor dell’leggera: all’Egret Stadium diva in scena la tappa inaugurale dellacon tante stelle al via.La gara più interessante è il salto con l’asta maschile con unrre di altissimollo. Armandtorna sulla pista che lo scorso anno gli ha regalato il primo record del mondo stagionale a 6.24 metri. Oltre lo svedese saranno presenti Emmanouil Karalis, che prova a tornare oltre i 6 metri, e Sam Kendricks.Grande spettacolo sul rettilineo con i 100 m. ed i 110 m. ostacoli maschili. Nella prima gara da sottolineare la presenza del campione olimpico dei 200 m.

