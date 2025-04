Katy Perry sul palco in armatura il look per il The Lifetimes Tour

Katy Perry al The Lifetimes Tour. Sulla scia del dibattutissimo volo Blue Origin, la cantante di ET ha dato il via ufficiale alla sua stagione di concerti e la serata a sancirne l’inizio ha compreso alcuni riferimenti intergalattici, non propriamente discreti, che difficilmente sarebbero passati inosservati. E lei lo sapeva bene.Katy Perry apre il “The Lifetimes Tour” in tenuta intergalattica: il lookCi siamo: Katy Perry ha inaugurato il periodo dell’attesissimo The Lifetimes Tour con una prima tappa a Città del Messico, e lo ha fatto assicurandosi che nulla fosse lasciato al caso.Cavalcando l’onda delle polemiche ad orbitare attorno al suo recente viaggio al femminile nientemeno che nello spazio, ecco tutta una serie di costumi cosmici approdare sul palco. Dilei.it - Katy Perry sul palco in armatura: il look per il The Lifetimes Tour Leggi su Dilei.it Un’apertura spaziale – da intendere alla lettera, i meglio informati capiranno – quella dial The. Sulla scia del dibattutissimo volo Blue Origin, la cantante di ET ha dato il via ufficiale alla sua stagione di concerti e la serata a sancirne l’inizio ha compreso alcuni riferimenti intergalattici, non propriamente discreti, che difficilmente sarebbero passati inosservati. E lei lo sapeva bene.apre il “The” in tenuta intergalattica: ilCi siamo:ha inaugurato il periodo dell’attesissimo Thecon una prima tappa a Città del Messico, e lo ha fatto assicurandosi che nulla fosse lasciato al caso.Cavalcando l’onda delle polemiche ad orbitare attorno al suo recente viaggio al femminile nientemeno che nello spazio, ecco tutta una serie di costumi cosmici approdare sul

