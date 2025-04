Basket A2 Pesaro e Verona si giocano tutto nel ultima partita

tutto in una notte, come nel famosa film di John Landis. Così come al termine di 40' tirati il risultato di un match si decide nell'ultima azione, nello stesso modo dopo una maratona lunga 38 partite tutto si deciderà in una sola gara per ben 15 squadre su 20. Pazzesco, ma è così. Tre hanno già ricevuto il loro verdetto (Udine promossa, Piacenza retrocessa, Orzinuovi salva), due conoscono la posizione da cui inizieranno i playoff (Rimini seconda, Cantù terza) ma non l'avversario che dovranno affrontare. Pesaro oscilla ancora fra il 9° e il 13° posto e pensare che una sola partita possa spostarti di cinque posizioni descrive bene l'equilibrio esasperato che ha regnato in quest'A2 dalla formula inedita. Salgono anche i rimpianti, perché bastava aver vinto le due partite finite ai supplementari di Orzinuovi e Cremona per avere oggi tutt'altre prospettive.

Basket, serie A2 | Carpegna Prosciutto Pesaro-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. Live - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Sono ridotte a un lumicino le speranze di una salvezza diretta per la Bi.Emme Service Libertas Livorno che alle 18 di questa domenica 30 marzo sarà di scena sul difficilissimo campo della Carpegna Pesaro. I marchigiani hanno vinto 11 delle ultime... 🔗livornotoday.it

Basket serie a2. Fortitudo, ecco due veri esami di storia. Prima l’emergente Brindisi, poi Pesaro - Primo giorno di allenamento in casa Fortitudo. Dopo la vittoria contro Vigevano, la settima di fila, con la formazione di Attilio Caja imbattuta nel 2025, ha ripreso ad allenarsi al PalaZola, dopo due giorni di riposo concessi dal coach. La fatica delle sfide una dietro l’altra e la durezza della gara con Vigevano ha fatto optare lo staff tecnico per concedere un giorno in più di riposo e riprendere oggi. 🔗sport.quotidiano.net

Basket, serie A2 | Carpegna Pesaro-Libertas Livorno 85-69: crollo amaranto nell'ultimo quarto, playout quasi certi - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Non ingannino i 16 punti di differenza sul tabellone finale, ma ciò che conta è comunque un risultato che condanna quasi definitivamente ai playout la Libertas Livorno che alla Vitrifrigo Arena cede 85-69 alla Carpegna Pesaro dopo aver battagliato... 🔗livornotoday.it

