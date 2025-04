Ecco il metabot la rivoluzione del materiale in grado di cambiare forma e muoversi firmata Princeton

cambiare forma, muoversi e seguire comandi elettromagnetici come un robot telecomandato a distanza, anche se non ha un motore o ingranaggi interni. Non è dunque un semplice materiale, ma non è neanche un robot. È piuttosto un metabot che ricorda la celebre saga cinematografica Transformers. A realizzare quello che fino a poco tempo fa sembrava impossibile è stato un gruppo di ingegneri della Princeton University in uno studio pubblicato sulla rivista Nature.L’arte degli origami – Anche se eccezionalmente innovativo, gli ingegneri si sono ispirati alla tradizionale arte della piegatura degli origami. Il risultato è una struttura che può considerarsi ai confini tra robotica e materiali. Più precisamente, l’invenzione in questione è un metamateriale, ovvero un materiale progettato per presentare proprietà nuove e insolite che dipendono dalla sua struttura fisica piuttosto che dalla sua composizione chimica. Ilfattoquotidiano.it - Ecco il metabot, la rivoluzione del materiale in grado di cambiare forma e muoversi firmata Princeton Leggi su Ilfattoquotidiano.it Può espandersi,e seguire comandi elettromagnetici come un robot telecomandato a distanza, anche se non ha un motore o ingranaggi interni. Non è dunque un semplice, ma non è neanche un robot. È piuttosto unche ricorda la celebre saga cinematografica Transformers. A realizzare quello che fino a poco tempo fa sembrava impossibile è stato un gruppo di ingegneri dellaUniversity in uno studio pubblicato sulla rivista Nature.L’arte degli origami – Anche se eccezionalmente innovativo, gli ingegneri si sono ispirati alla tradizionale arte della piegatura degli origami. Il risultato è una struttura che può considerarsi ai confini tra robotica e materiali. Più precisamente, l’invenzione in questione è un meta, ovvero unprogettato per presentare proprietà nuove e insolite che dipendono dalla sua struttura fisica piuttosto che dalla sua composizione chimica.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Statali, rivoluzione in arrivo: via alle nuove regole. Dirigenti in 4 anni, fine dei premi a pioggia: ecco cosa cambia - Non solo il concorso. Nel pubblico si potrà diventare dirigenti anche con una carriera interna, attraverso un meccanismo di promozione abbastanza articolato. Cambierà anche il sistema... 🔗ilmessaggero.it

Agosti: Quando la bella vita si fece arte. Ecco la rivoluzione dell'art déco - L a giovane donna è sdraiata su un prezioso velluto veneziano. Indossa un luminoso abito di seta gialla e un copricapo russo con quattro fili di perle che le incorniciano il volto e scendono a collana sul collo. Aveva scelto quel vestito per una festa da ballo in casa Visconti, con il quale aveva suscitato un certo scandalo. Si tratta di Wally Toscanini, la secondogenita del grande direttore d'orchestra Arturo, immortalata su carta dall'abile mano di Alberto Martini nel 1925. 🔗liberoquotidiano.it

Mancette e spoils system: ecco com’è la rivoluzione della pubblica amministrazione del governo Meloni - La Camera ha approvato la riforma della Pubblica Amministrazione. Per la maggioranza si tratta di una rivoluzione, mentre le opposizioni contestano molti punti del decreto. Il testo prevede tra l'altro diverse norme destinate a far felici i ministri del governo Meloni. E potrebbe dare loro una mano a far fuori i dirigenti sgraditi dentro i ministeri.Continua a leggere 🔗fanpage.it