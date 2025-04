Chi paga il funerale di Papa Francesco e quanto spende lo Stato italiano

Papa Francesco. La salma del Pontefice si trova nella Cappella di Santa Marta, dove resterà fino a mercoledì 23 aprile, giorno in cui verrà traslata a San Pietro per essere esposta fino a venerdì 25 alla devozione dei fedeli. I funerali si tengono oggi sabato 26 aprile, alle ore 10, sul sagrato della basilica di San Pietro, come comunicato dall’Ufficio delle celebrazioni liturgiche. Intanto per quanto riguarda le spese delle funzione e della sepoltura, che in genere sono sostenute dalla Santa Sede, ad occuparsene sarà un benefattore che resta però sconosciuto. Lo ha precisato lo stesso Bergoglio nel testamento scritto di suo pugno nel 2022. PIAZZA SAN PIETRO SECONDO GIORNO DALLA MORTE DI Papa Francesco Nel documento che è Stato diffuso dalla Santa Sede nel giorno della morte del Pontefice, è lo stesso Bergoglio a specificarne le modalità: "Le spese per la preparazione della mia sepoltura saranno coperte con la somma del benefattore che ho disposto, da trasferire alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e di cui ho provveduto dare opportune istruzioni a mons. Quotidiano.net - Chi paga il funerale di Papa Francesco e quanto spende lo Stato italiano Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 aprile 2025 – Una macchina organizzativa, imponente, per i funerali di. La salma del Pontefice si trova nella Cappella di Santa Marta, dove resterà fino a mercoledì 23 aprile, giorno in cui verrà traslata a San Pietro per essere esposta fino a venerdì 25 alla devozione dei fedeli. I funerali si tengono oggi sabato 26 aprile, alle ore 10, sul sagrato della basilica di San Pietro, come comunicato dall’Ufficio delle celebrazioni liturgiche. Intanto perriguarda le spese delle funzione e della sepoltura, che in genere sono sostenute dalla Santa Sede, ad occuparsene sarà un benefattore che resta però sconosciuto. Lo ha precisato lo stesso Bergoglio nel testamento scritto di suo pugno nel 2022. PIAZZA SAN PIETRO SECONDO GIORNO DALLA MORTE DINel documento che èdiffuso dalla Santa Sede nel giorno della morte del Pontefice, è lo stesso Bergoglio a specificarne le modalità: "Le spese per la preparazione della mia sepoltura saranno coperte con la somma del benefattore che ho disposto, da trasferire alla Basilicale di Santa Maria Maggiore e di cui ho provveduto dare opportune istruzioni a mons.

Su questo argomento da altre fonti

Papa Francesco, chi è il benefattore che paga il funerale? Spunta un nome shock… dall’aldilà! - Tra misteri e suggestioni, uno degli aspetti più sorprendenti legati alla scomparsa di Papa Francesco è legato alle spese per la sua sepoltura. Proprio così: secondo quanto riportato da fonti vicine al Vaticano, il funerale del Pontefice non sarebbe stato finanziato dalla Santa Sede, bensì da un benefattore anonimo. La notizia, trapelata in queste ore, ha scatenato la curiosità di fedeli e cronisti, soprattutto dopo che è emerso che il pagamento per la tomba presso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore sarebbe stato garantito da una donazione privata… e il nome che circola è davvero ... 🔗donnapop.it

“Non ho i soldi per andare al funerale di mio zio, Papa Francesco”: un’agenzia di viaggio paga il volo al nipote di Bergoglio - “Ci sto provando, sto cercando di organizzare il viaggio. Non possiamo”. Mauro Bergoglio, uno dei nipoti di Papa Francesco che in Argentina è infermiere, aveva raccontato alla tv A24 di non potersi permettere l’acquisto di un biglietto aereo per volare fino a Roma, per andare al funerale dello zio. L’intervista ha mosso la solidarietà della proprietaria di un’agenzia di viaggi che ha regalato al giovane i voli, anche per la moglie. 🔗ilfattoquotidiano.it

La Misericordia di Prato a Roma per il funerale di papa Francesco con cinque squadre - Prato, 23 aprile 2025 - Cinque squadre della Misericordia di Prato composte da dieci confratelli e consorelle saranno a Roma in occasione dei funerali di papa Francesco e del concomitante Giubileo degli adolescenti. Il grande afflusso di fedeli nella capitale e in Vaticano previsto nei prossimi giorni sta mobilitando volontari in tutta Italia e anche Prato farà la propria parte. Le cinque squadre della Misericordia di Prato andranno a Roma con tre mezzi e saranno a disposizione nel servizio dell’assistenza alla popolazione e a supporto alla centrale operativa del 118. 🔗lanazione.it

Funerali Papa Francesco, quanto costano e chi paga per le esequie di Bergoglio; Chi paga il funerale di Papa Francesco e quanto spende lo Stato italiano; Quanto costano i funerali di Papa Francesco (e chi li paga); La tomba di Papa Francesco, chi paga i funerali: il benefattore di Bergoglio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Quanto costano i funerali dei Papi e chi li paga - Quanto costeranno i funerali di Papa Francesco a Roma: non ci sono cifre ufficiali ma potrebbero aggirarsi tra gli 1,5 e i 3 milioni di euro ... 🔗fanpage.it

Funerali Papa Francesco, quanto costano e chi paga per le esequie di Bergoglio - La somma per le esequie di Papa Francesco è già stata predisposta e verrà usata esclusivamente per la preparazione della tomba, con un vincolo preciso alla destinazione. Rolandas Makrickas, ... 🔗tg24.sky.it

Chi paga il funerale del Papa? Tra liturgia, sicurezza e spese milionarie - Sicurezza, fiori, trasporto, accoglienza, i funerali papali sono un’operazione costosa, pagata da Santa Sede, Stato italiano e città di Roma ... 🔗tgcom24.mediaset.it