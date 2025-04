Faenza Basket Project trionfa nel derby contro Happy Basket Rimini e si prepara agli ottavi

Faenza Basket Project vince 74-67 (18-16; 40-34; 56-49) il derby con l'Happy Basket Rimini, superando a pieni voti le prove generali in vista degli ottavi di finale del campionato nazionale Under 19, torneo che la società manfreda disputa con lo stesso gruppo di giocatrici. La squadra, arricchita con tutta probabilità di Brzonova, giocherà martedì alle 18.30 in casa del Geas Basket Academy Sesto San Giovanni, una delle favorite per la vittoria dello scudetto, mentre giovedì alle 18.30 al PalaBubani ci sarà il match di ritorno. La vincente entrerà nelle prime otto che dal 13 al 17 maggio a Campobasso si contenderanno il titolo italiano. Il campionato di serie B del Project terminerà invece sabato 3 maggio alle 21 in casa del Peperoncino Castello d'Argile.Il tabellino di Faenza: Nyemeg 2, Babini, Cavina 3, Ciuffoli C.

Faenza Basket Project sconfitto da Piumazzo, prossimo incontro con Happy Basket Rimini - Il Faenza Basket Project cade 63-71 (16-29; 30-43; 38-57) in casa con Piumazzo. Nel prossimo turno, il penultimo di campionato, ospiterà sabato 27 alle 18 l’Happy Basket Rimini. Il tabellino di Faenza: Casta 8, Babini, Cavina 2, Ciuffoli C. 14, Ceroni 4, Minguzzi 2, Scekic 12, Rotaru 2, Onyekwere 4, Bernabè 9, Ciuffoli E. 2. All.: Leonardi. Classifica: Cavezzo 56; Puianello e Valdarda 44; Piumazzo 40; Castel San Pietro e Rimini 38; Fidenza 30; Cesena e Valtarese 28; Scandiano 26; Faenza e San Lazzaro 24; Castello d’Argile 12; Parma 10; Ferrara 6; Forlì 0. 🔗ilrestodelcarlino.it

Rinnovato il rapporto fra l'azienda specializzata in cyber-sicurezza e il Faenza Basket Project - Anche per il 2025 si rinnova il sostegno di Bitways, l’azienda faentina che si occupa di cybersicurezza e innovazione delle infrastrutture IT delle imprese, al Faenza Basket Project. A monte non c’è solo la passione per il basket di Mirko Guerra, presidente e CEO di Bitways: ma anche “l’orgoglio... 🔗ravennatoday.it

Si ferma il Faenza Basket Project. Dodicesimo sigillo di fila per il Capra team - Il Faenza basket project si ferma in casa del Fiore Basket Valdarda, caduta 46-60 a causa di un ultimo quarto negativo nel quale segna soltanto cinque punti. Sabato le faentine ospiteranno alle 18 la Nuova Virtus Cesena. Il tabellino di Faenza: Panzavolta 2, Babini 7, Cavina, Cavassi 4, Ceroni 3, Mazzoni, Minguzzi 3, Scekic 20, Rotaru, Onyekwere, Bernabè, Ciuffoli E. All.: Leonardi Classifica: Cavezzo 36; Puianello 30; Valdarda 28; Piumazzo 26; Castel San Pietro* e Rimini 24; Cesena 20; Valtarese e San Lazzaro 18; Faenza 16; Scandiano e Fidenza* 14; Castello d’Argile 8; Parma 6; Ferrara 4; ... 🔗ilrestodelcarlino.it

