Edoardo Motta brilla al esordio in Serie B vittoria meritata e prestazione positiva

prestazione è stata positiva anche se prendere gol non fa mai piacere. La vittoria è meritata". Parla come un veterano Edoardo Motta: ha sostituito lo squalificato Bardi, ed è stato l'esordio assoluto in Serie B. Il 20enne ha mostrato sicurezza. "In questi mesi ho lavorato molto: sono state settimane di costruzione fisica e tattica, e ho la fortuna di poter stare al fianco di un maestro come Bardi. Da lui posso solo imparare. Io sono il più piccolino del gruppo e ho meno esperienza di tutti". Motta aveva giocato in questa stagione solo a Marassi col Genoa, in Coppa Italia. "Il nostro e quello di Genova sono stadi simili, con le tribune vicino al campo e i tifosi li senti bene. Mi hanno incitato molto". L'esordio era previsto per Brescia, poi col rinvio ecco il battesimo in casa.

